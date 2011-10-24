Завтра в Україні - від 2° морозу до 13° тепла

Завтра в Україні збережеться суха і прохолодна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 25 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний та північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

У столиці без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.