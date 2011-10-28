Євразійський банк вже чекає від України «десятків мільйонів доларів»

Євразійський банк розвитку (ЄАБР) чекає від уряду України лист-заявку на участь, як у капіталі банку, так і в Антикризовому фонді ЄврАзЕс, коштами якого управляє ЄАБР.

Про це заявив журналістам голова правління ЄАБР Ігор ФІНОГЕНОВ під час Фестивалю «Євразійського банку розвитку», що відбувається сьогодні в Астані (Казахстан).

«Ми чекаємо лист. Я не бачу жодних перешкод з нашого боку, щоб прийняти Україну в учасники банку і фонду», - сказав він.

Щодо розміру внеску, який Україна може зробити, банкір відзначив, що це справа України, але він має співвідноситися з розміром її економіки.

«Мені здається, що внесок має бути гідним, на рівні десятків мільйонів доларів», - сказав він.

За словами І.ФІНОГЕНОВА, ЄАБР вже надав Києву список із близько 20 проектів на загальну суму близько 2 млрд. дол., які банк може прийняти до вивчення на предмет фінансування.

Голова правління конкретизував, що в першу чергу йдеться про проекти, пов`язані з суднобудуванням, авіабудуванням і логістикою продуктів сільськогосподарського виробництва.

Довідка УНІАН: Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, заснованою Росією і Казахстаном у січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасниць, їх стійкому економічному зростанню і розширенню взаємних торговельно-економічних зв`язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 млрд. доларів США. Державами-учасниками Банку є Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан, Республіка Вірменія і Киргизька Республіка.