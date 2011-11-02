Директор школи дозволив палити грубу і потрапив під слідство

На Херсонщині проти директора школи, в якій почаділи діти і вчитель, порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, прокуратурою Голопристанського району порушено кримінальну справу стосовно директора загальноосвітньої школи в селищі Залізний Порт за фактом грубого порушення вимог законодавства про охорону праці.

Під час дослідчої перевірки встановлено, що директор, не погодивши свої дії з керівництвом відділу освіти і відповідними фахівцями, розпочав самовільно пічне опалення приміщень шкільного закладу під час навчального процесу, залучаючи до робіт осіб, які не пройшли протипожежний інструктаж.

Внаслідок 22 жовтня через порушення правил експлуатації пічного опалення від отруєння чадним газом постраждали двоє учнів 3-го класу і їхній учитель, які були госпіталізовані в реанімаційне відділення Голопристанської районної лікарні.

Проводиться досудове слідство.