У Києві потрібний банк інвестиційних проектів

У Києві створять банк інвестиційних проектів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА, під час ділових зустрічей представники німецьких та французьких бізнес-кіл висловлювали зацікавленість у співпраці з Києвом та готовність інвестувати у проекти, реалізація яких сприятиме розвитку міста. Саме через це нині пріоритетом для столичної влади є завершення роботи над розробкою бізнес-пропозицій.

«Нам потрібен банк інвестиційних проектів, які ми будемо пропонувати інвесторам. Реалізація цих проектів сприятиме створенню нових робочих місць та підвищить рівень соціального захисту киян», – зазначив О.ПОПОВ.

Також він додав, що цього тижня до активної роботи у зазначеному напрямку долучаться і районні адміністрації столиці.