Журналіст стріляв грабіжникам по ногах

Донецькі правоохоронці нагородили наручним годинником з символікою ГУМВС Донецької області журналіста суспільно-політичної газети м. Красноармійськ «За заслуги» Валентина ЛЕВЧЕНКА за надання допомоги при затриманні небезпечних злочинців.

Подарунок В.ЛЕВЧЕНКУ вручив начальник ГУМВС України у Донецькій області Віктор ДУБОВИК, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Донецького міськуправління міліції.

Наручний годинник став нагородою журналісту за те, що 30 жовтня, захищаючись від зловмисників, які напали на нього, він допоміг міліції затримати небезпечних злочинців.

У міліції нагадали, що того вечора В.ЛЕВЧЕНКО, на якого напали злочинці, зробив кілька пострілів з травматичного пістолета по ногах злочинців, які били його і намагалися заволодіти барсеткою. На допомогу журналісту прийшов проїжджаючий повз співробітник міліції: швидко зорієнтувавшись у ситуації, молодий оперативник затримав одного з нападників і доставив його до Ленінського райвідділу внутрішніх справ. Пізніше було затримано і другого, якого було поранено при нападі.

Також за особисту мужність і високий професіоналізм, проявлені при затриманні злочинців було нагороджено знаком МВС України «За відзнаку у службі» 2-го ступеня оперуповноважений кримінальній міліції у справах дітей Донецького міськуправління внутрішніх справ Олександр ЛОГВІН.