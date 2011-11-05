Міністр упевнений, що на зарплату в 500 доларів в село поїде будь-хто

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що повернути молодь у село можна через економічні мотивації та новітні технології.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Хмельницьку.

“Переконаний, що будь-яка молода людина із задоволенням працюватиме на фермах, де середня заробітна плата становить 500-800 доларів. Ну це ж чудово!”, - заявив М.ПРИСЯЖНЮК.

Міністр пояснив, що банальними шаблонами, “давши випускнику аграрного закладу землю та будинок, не повернеш у село”. “Має бути економічна привабливість”, - підкреслив він.

“Завдання влади - зробити такі кроки та умови, аби міський житель мріяв переїхати у село”, - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.