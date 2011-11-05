Шахрай заборгував жінці понад 100 тис. євро

В Івано-Франківській області порушено кримінальну справу проти шахрая, який заборгував жінці 100 тис. євро.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Івано-Франківській області, слідчим підрозділом Коломийського міського відділу міліції порушено кримінальну справу стосовно одного із приватних підприємців, який шахрайським шляхом заволодів значною сумою грошей жительки Коломиї і не визнавав за собою боргу.

У жовтні 2009 року цей підприємець позичив у жінки 100 тисяч євро, проте борг не повернув. Жінка звернулася до правоохоронців. Було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

У міліції зауважили, що проти цього ж чоловіка раніше вже було порушено кримінальну справу за аналогічне шахрайство, тому справи об’єднали в одну.