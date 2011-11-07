Інформацію про порізані руки і животи у Піщанській колонії спростовують

В Управлінні Державного департаменту з питань виконання покарань у Вінницькій області заявляють, що масового побиття засуджених у Піщанській виправній колонії № 59 не було.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, з метою перевірки інформації, яка була викладена днями одним із правозахисників про масове побиття засуджених у колонії, сьогодні уповноваженим представником Міжнародного комітету захисту прав людини Сергієм ТАНАСКОВИМ було здійснено виїзд до даної установи.

«Під час обходу дільниць виправного закладу були перевірені умови, у яких утримуються засуджені, проведена бесіда у відділеннях соціально-психологічної служи та на робочих місцях. Під час зустрічі із уповноваженим представником Міжнародного комітету захисту прав людини засуджені повідомили, що не мають жодної уяви про застосування до них фізичного або психологічного насилля. Натомість вони зазначили, що напередодні в установі проводився обшук, який є звичною справою у місцях позбавлення волі. Під час проведення особистого прийому уповноваженим представником жоден засуджений не висловив нарікань на дії персоналу виправного закладу. Жоден із наведених правозахисником фактів, а саме: самокаліцтво, масове побиття, свого підтвердження не знайшли», - зазначається у повідомленні.

Також у прес-службі зауважили, що ситуацію у Піщанській колонії було перевірено вінницьким прокурором з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та фахівцями цивільних медичних закладів, які, у свою чергу, опитали та оглянули засуджених установи, і висновки прокурора та медиків були одностайними: порушень чинного законодавства з боку співробітників пенітенціарної служби області не виявлено, а скарг від засуджених не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Вінницька правозахисна група заявила, що 3 листопада на території Піщанської виправної колонії було вчинено масове побиття засуджених.

«Вінницька правозахисна група отримала інформацію про те, що 3 листопада на територію Піщанської виправної колонії № 59 Державної пенітенціарної служби України було введено зведений загін співробітників пенітенціарних установ Вінницької області у масках, які під видом проведення обшуку житлових приміщень, вчинили масове побиття засуджених, переважно тих, які утримуються у дільниці підсиленого контролю», - зазначалося у повідомленні.

За словами правозахисників, протестуючи проти психічного тиску і фізичних знущань, група засуджених вдалася до акту масового самокаліцтва, порізавши собі руки та животи. Двоє засуджених серйозно постраждали.