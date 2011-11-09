Порошенко підтримує крок Нацбанку наполовину

Екс-міністр закордонних справ України, голова Ради Національного банку Петро ПОРОШЕНКО виступає за споживче кредитування товарів українських виробників.

Про це П.ПОРОШЕНКО сказав у ефірі на одному з вінницьких телеканалів, перебуваючи 8 листопада у Вінниці.

«Я повністю підтримую цей крок (про посилення вимог споживчого кредитування - УНІАН), коли держава або національний банк, або комерційні банки за рахунок ресурсів Національного банку фактично фінансують іноземного виробника, створюючи проблеми внутрішньому платіжному балансу. Ти маєш право купувати іноземну продукцію - ніхто тебе в цьому не обмежує, більш того митний режим достатньо вільний, але зароби для цього гроші», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Водночас, він вважає помилкою те, що подібне посилення вимог споживчого кредитування торкнеться товарів українських виробників. «Ось, якщо ти хочеш купувати українські товари, якщо ти своєю гривнею хочеш підтримати українського виробника, якщо ти стимулюєш українське виробництво - тут споживче кредитування має працювати. І тому заборону споживчого кредитування, зокрема для українських товарів, я вважаю помилкою, і виступаю проти цього. Якщо хтось хоче купити товар українського виробництва, він повинен мати для цього підтримку, як банківської системи, так і держави», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив план заходів із запобігання негативному сальдо зовнішньої торгівлі і, зокрема, доручив Національному банку України (за згодою) посилити вимоги щодо надання фінансовими установами споживчих кредитів із урахуванням платоспроможності позичальника - фізичної особи.