Гуманітарна рада Києва: квота у 25% - це злочин

Громадська гуманітарна рада Києва проситиме Президента Віктора ЯНУКОВИЧА не підписувати закон, що обмежує присутність українського продукту до 25% мовлення у телерадіоефірі замість 50%, що існує на сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, доручення напрацювати матеріали для подання їх Президенту дав на засіданні гуманітарної ради голова КМДА Олександр ПОПОВ своєму заступнику Леоніду НОВОХАТЬКУ .

Ініціатива була озвучена головою комісії Київради з питань культури і туризму Олександром БРИГИНЦЕМ. Він висловив сподівання, що Президент зважить на позицію КиїврРади.

“Ми сьогодні згадали про той закон, який прийняла Верховна Рада і який обмежує присутність української мови в ефірі. І було б непогано, якби наша гуманітарна рада звернулась до Президента з проханням ветувати цей закон, не підтримати його”, - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Жоден член Громадської гуманітарної ради не виступив проти зазначеного звернення. Проект підтримали інші члени ради: поет, Герой України Іван ДРАЧ, тележурналіст, директор КДРТРК Олександр САВЕНКО, історик, президент фонду «Пам’ять Бабиного Яру» Ілля ЛЕВІТАС.

О.САВЕНКО заявив: “Зменшення до 25% - це не просто антиукраїнська дія, це злочин проти українського народу. Якщо сьогодні ми не зупинимо цей процес, то завтра взагалі не буде про що говорити”. За його словами, зокрема, у Франції ця норма становить 75%.

“Те, що сьогодні відбувається в інформаційному просторі нашої держави, це просто катастрофа. 95% наших FM-станцій працюють не в українській мові. І я як директор Київської державної регіональної телерадіокомапнії заявляю: навіть якщо невиконння цієї норми закону буде коштувати мені посади, я краще піду з цієї посади”, - сказав О.САВЕНКО.

“Треба бити на сполох. Якщо ми будемо узаконювати це, то це загибель мови взагалі”, - заявив І.ЛЕВІТАС.

Члени гуманітарної ради висловили прохання до голови КМДА 11 листопада на засіданні Громадської ради при Президентові України висловити точку зору киян з приводу зазначеного законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 листопада скоротила до 25% частку української аудiовiзуальної продукцiї в ефiрi телерадiоорганiзацiй. Ранiше ця квота була на рiвнi 50%.

У разi пiдписання закону Президентом у загальному обсязi мовлення кожної телерадiоорганiзацiї нацiональний аудiовiзуальний продукт або музичнi твори українських авторiв чи виконавцiв становитимуть не більше 25%. Решту 75% нададуть iноземним виробникам.

В Адміністрації Президента України пообіцяли уважно розглянути ухвалений ВР закон.

8 листопада нолова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив, що відклав підписання закону до усунення неузгодженостей у тексті.