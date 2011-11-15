Міліція звинувачує чотирьох чеченців у викраденні київського бізнесмена

Працівники столичної міліції затримали п’ятьох членів організованої злочинної групи, які викрали київського бізнесмена і за його звільнення вимагали 1,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, до складу групи входили четверо громадян Росії, вихідців з Чечні, та один громадянин України.

У другій декаді серпня вони викрали підприємця у Подільському районі Києва, вивезли його до лісу у Київську область та примусили написати боргову розписку на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Під час тортур викрадачі вимагали негайно сплатити всю суму цілком. Проте бізнесмену вдалося домовитися про внесення застави у вигляді власного автомобіля «Мерседес», посилаючись на те, що такі гроші йому треба зібрати протягом певного проміжку часу.

Оперативники встановили, що до злочину може бути причетним 44-річний житель Кіровоградської області, який мав інформацію про особливості ведення підприємцем бізнесу. Згодом ця версія цілком підтвердилася. Саме українець й виявився замовником, а «роботу» запропонував чотирьом знайомим.

Під час санкціонованих обшуків в учасників групи вилучено беззаперечні докази їхньої причетності до цього злочину, зазначили у міліції. Відносно затриманих порушено кримінальну справу.