Чорнобильці в Донецьку: або виживемо, або помремо – одне з двох

Сьогодні в Донецьку біля будівлі регіонального Управління Пенсійного фонду в наметах залишилися ночувати 49 голодуючих чорнобильців.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив комендант наметового містечка голодуючих чорнобильців, один із членів ініціативної групи протестуючих Володимир ДЕРКАЧ.

«Нас зараз 49 осіб. Ми маємо намір залишатися ночувати, ...адже не дарма ж ми це починали », - сказав він, додавши, що, на жаль, нічого нового їм сьогодні ніхто з представників влади не повідомив.

«Я відчуваю, що тут якась каверза криється, щось не те. Моя думка: ми владі на сьогоднішній день стали нецікавими. Ми вийшли з будівлі обласного Пенсійного фонду і, в принципі, головний біль для них знято. А тепер, як кажуть, все залежить від погоди... Але тут - морози й невесело. Тобто, така ситуація: або виживемо, або помремо – одне з двох», - пояснив В.ДЕРКАЧ.

Він нагадав, що вчора чорнобильці домоглися того, що було підписано розпорядження про відкликання з судів апеляційних заяв про надання роз`яснень щодо порядку застосування рішення судів з урахуванням зміни закону про Державний бюджет на 2011 рік. Тобто, глава ОДА пообіцяв, що всі справедливо відсуджені чорнобильцями пенсії, встановлені згідно з законом, не будуть ставитися під сумнів і будуть повернуті людям.

«Є це розпорядження підписане, воно повинно виконуватися. Але як воно буде виконуватися - завтра будемо бачити. Завтра запланована із нами пряма лінія на одному з центральних київських телеканалів, і, мені здається, що завтра тут буде жарко», - сказав В.ДЕРКАЧ.

Він також повідомив, що завтра в Донецьк для підтримки учасників акції мають приїхати чорнобильці з Дніпропетровська, і тоді будуть потрібні ще намети.

Говорячи про здоров`я своїх товаришів, В.ДЕРКАЧ зазначив, що багато хто з них звертається за допомогою і консультацією до медиків «швидкої допомоги», які чергують тут же.

«Багато звертаються за лікарською допомогою, але від госпіталізації відмовляються... Лікарі рекомендують багатьом припиняти з голодуванням... Але заяви кожен підписав, що наслідки покладаються на Президента, прем`єр-міністра і спікера Верховної Ради... Наше життя і наше здоров`я сьогодні - на їхній совісті», – підсумував чорнобилець.

У Донецьку зараз морозна погода, мінусова температура.