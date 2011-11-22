Попов запевняє, що аварія «Захарія» не зупинила будівництво метро

Будівництво метро на Троєщину в Києві не зупинятимуть.

Про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час прямого ефіру на телеканалі «Київ», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Зокрема, він зазначив, що, незважаючи на проблеми, які виникли на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту із краном «Захарій», роботи з будівництва об’єкту триватимуть.

«Кран виконував монтаж арок, але є ще інші будівельні роботи, які ми продовжуємо виконувати. Тож будівництво метро на Троєщину не зупинені», - запевнив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада у Києві поблизу Гаванського мосту на будівництві Подільського мосту в річку Дніпро впав кран вантажопідйомністю 680 тонн.