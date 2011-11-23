Луганчанин убив дружину та новонародженого сина

У Лутугинському районі Луганської області 38-річний чоловік убив свою 26-річну дружину і новонародженого сина.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її інформацією, трагедія сталася 20 листопада під час сварки між подружжям. «Чоловік під час скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп'яніння. Учора увечері співробітники міліції його затримали», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Вона відзначила, що син затриманого народився 9 листопада.

«Чоловік на даний момент перебуває в ізоляторі тимчасового утримання Лутугинського райвідділу. Мовчить, ніяких показів не дає», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України, ведеться слідство.