На Харківщині у лісосмузі знайшли тіло немовляти

У Богодухові Харківської області виявили труп новонародженої дитини.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, труп новонародженої дитини жіночної статі було виявлено 16 листопада близько 15:00 в лісосмузі поблизу вулиці Залізничної, розташованої неподалік від залізничного вокзалу в місті Богодухів.

Згідно з довідкою судово-медичної експертизи дитина народилася живою та доношеною. Смерть немовля наступила внаслідок переохолодження. До теперішнього часу особу жінки, яка народила дитину, не встановлено. Проводяться усі необхідні заходи, спрямовані на розкриття тяжкого злочину.

За даним фактом слідчий відділ Богодухівського райвідділу міліції порушив кримінальну справу за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство малолітньої дитини).