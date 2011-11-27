На зірці вічного вогню невідомі надряпали любовні зізнання

У селищі Катеринопіль Черкаської області невідомі спаплюжили монумент воїнам-визволителям.

Як повідомляє черкаське Інтернет-видання "Провінція", на монументі воїнам-визволителям на зірці вічного вогню невідомі залишили любовні написи. На всіх променях зірки вічного вогню українськими та англійськими словами невідомі надряпали "Саша S Альона = love".

За словами голови Ради ветеранів Катеринопільського району Миколи МАРЧЕНКА, ці невідомі вже писали не лише на вічному вогні, але й на меморіальних стінах монумента.