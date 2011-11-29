«Революція!» - Львів підтримав донецьких чорнобильців

Близько 100 чорнобильців, представників ВО «Свобода» і Комітету громадських організацій Львівщини пікетували сьогодні Львівську облдержадміністрацію на знак солідарності з донецькими чорнобильцями.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції також взяли участь депутати Львівської обласної та Львівської міської рад.

Учасники акції скандували: «Львів - Донецьк разом!», «Революція!», «Слава Україні!».

Вони тримали плакати із написами: «Уряд Азарова-Тігіпка – у відставку!», «Смерть протестувальника – на руках режиму!», «Азаров, Тігіпко – ви винні у смерті людини!», «Геть режим олігархів і бандитів!», «Міністра МВС – у відставку!», «Суворо покарати вбивць Геннадія Конопльова!», а також тримали портрети загиблого шахтаря.

Голова Львівського обласного відділення благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» Іванна ІВАНЧУК у своєму виступі виголосила вимоги чорнобильців до уряду, до яких додалася вимога «визнати смерть Геннадія Конопльова навмисним вбивством і покарати винних».

Під час акції голова Української ветеранської організації Ігор КОЦЮРУБА висловив солідарність з донецькими протестувальниками і наголосив сьогоднішня акція є яскравим виявом солідарності сходу та заходу України.

Як заявила голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» Ірина СЕХ, "Свобода" вимагає негайно відправити у відставку міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА, звільнити з посад начальника Донецького обласного та Донецького міського управлінь міліції, притягти до кримінальної відповідальності віце-прем’єра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА, який своїми діями спровокував події, наслідком чого стала загибель Г.Конопльова, а також «притягнути до кримінальної відповідальності усіх осіб, які віддавали або виконували злочинні накази чи проявили злочинну бездіяльність, що призвела до смерті людини».

Акція протесту сьогодні продовжиться о 17.00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові, де ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди, члени Української ветеранської організації, Народної ради України, Комітету громадських організацій та ВО «Свобода» викладуть свічками напис «Львів, Донецьк – разом».