Арештували постачальників опію на Полтавщину

У Полтавській області ліквідовано організовану злочинну групу у складі 4 осіб, яка протягом року поставляла з інших регіонів України і збувала на території області опій.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

Під час обшуків у зловмисників вилучено близько 300 мл опію, який за цінами «чорного ринку» оцінюється у більш як 20 тис. грн.

Зловмисникам інкримінують скоєння злочину за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів).

Усіх їх заарештовано, ведеться досудове слідство.