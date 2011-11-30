Арештували постачальників опію на Полтавщину
00:25, 30 листопада 2011Суспільство
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У Полтавській області ліквідовано організовану злочинну групу у складі 4 осіб, яка протягом року поставляла з інших регіонів України і збувала на території області опій.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.
Під час обшуків у зловмисників вилучено близько 300 мл опію, який за цінами «чорного ринку» оцінюється у більш як 20 тис. грн.
Зловмисникам інкримінують скоєння злочину за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів).
Усіх їх заарештовано, ведеться досудове слідство.
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