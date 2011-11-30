У Криму водій маршрутки вбив пасажира

У Криму водій маршрутного таксі, що вирушало з Ялти до Сімферополя, ударив пасажира, чоловік упав на дорогу, дуже вдарився головою і помер.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МВС у Криму.

Інцидент стався минулого тижня. «У 33-річного чоловіка виникла суперечка з 29-річним водієм. Шофер зупинив машину і разом з пасажиром вийшов “розібратися”. Ударивши опонента кулаком в обличчя, водій маршрутки поїхав, залишивши того лежати на дорозі», - зазначили в міліції.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно з ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України.