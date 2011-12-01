Укоопспілку прийняли до наддержавної європейської структури

Укоопспілка з 1 січня 2012 року стане членом наддержавної європейської структури - Euro Coop.

Про це сказано в прес-релізі Укоопспілки, переданому УНІАН.

Нині Укоопспілка представляє інтереси 500 тис. пайовиків і 58 тис. найманих працівників системи споживчої кооперації України.

Euro Coop - Об'єднання споживчих кооперативів у Європі, членами якого є національні організації споживчих кооперативів у 17 країнах Європи. Euro Coop є повноправним партнером Євросоюзу в питаннях поліпшення маркування товарів у секторі роздрібної торгівлі, збалансованого споживання і виробництва товарів, функціонування ланцюга поставок продовольчих продуктів харчування, формування політики щодо ГМО.

Як наголошується в документі, звернення з проханням прийняти Укоопспілку до авторитетної міжнародної організації споживчої кооперації було направлено в серпні поточного року. А вже у вересні перші особи Euro Coop - президент Об'єднання споживчих кооперативів у Європі Алдо СОЛДІ і генсекретар Euro Coop Родріго ГОВЕЙЯ - вперше відвідали Україну й ознайомилися з діяльністю Укоопспілки. Після візиту до України і трьох місяців переговорів, у листопаді Генеральна Асамблея Euro Coop у Брюсселі ухвалила рішення прийняти до складу організації Українську Укоопспілку.

«Я радий повідомити, що на Генасамблеї Euro Coop було одноголосно затверджено членство Укоопспілки в нашій співдружності, і з 1 січня 2012 року Укоопспілка стане повноправним членом Euro Coop», - зазначив у своєму офіційному листі генеральний секретар Euro Coop.

Голова Правління Центрального союзу споживчих товариств України Владислав ГОНЧАРЕНКО переконаний, що вступ до Euro Coop - знакова подія для всієї споживчої кооперації України. «Членство в цій авторитетній міжнародній організації дає ряд цікавих перспектив і нових можливостей: по-перше, ми можемо використовувати досвід наших європейських колег для поліпшення роботи споживчої кооперації в Україні, а по-друге, тепер ми разом з іншими членами Euro Coop можемо брати участь у діалозі з євроструктурами, порушувати ті питання, які для нас актуальні”. - заявив В.ГОНЧАРЕНКО.

За його словами, на сьогодні в системі споживчої кооперації України триває активна підготовка до реформування. Мета: модернізувати систему, упровадити кращі світові практики, при цьому зберігши цілісність і суть споживчої кооперації. «Сьогодні Укоопспілка є унікальною за своєю організаційно-правовою складовою багатопрофільною організацією, серед видів діяльності якої - роздрібна та оптова торгівля, ринки, ресторанний бізнес, виробництво продуктів харчування, готельний бізнес, банківська справа, страхування, - сказав В.ГОНЧАРЕНКО, - Ми зацікавлені одержати кращий досвід для того, щоб інтереси пайовиків і співробітників системи були задоволені».

Вступ Укоопспілки до Euro Coop у споживкооперації України вважають символічними, оскільки ООН проголосила 2012 рік Міжнародним роком кооперативів.

*** Створений у 1957 році, Eurp Coop сьогодні представляє близько 3200 локальних і регіональних кооперативів, а загальна кількість його членів налічує більш як 29 млн. споживачів по всій Європі. Споживчі кооперативи - підприємства, власниками яких є безпосередньо споживачі, що проводять свою діяльність у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування. Загальний товарооборот налічує більш як 73 млрд. євро з 36 000 точками продажів і 400 000 працівників.

Укоопспілка об'єднує більш як 10 тис. 500 магазинів у селах і районах, а також 423 з 2758 наявних в Україні ринків (більш як 15%). Тільки за рахунок організації ринків Укоопспілка забезпечує торговими місцями 261 тис. приватних підприємців (близько 30% усіх торгових місць на ринках України), значна частина яких реалізує сільгосппродукцію вітчизняного виробництва (кожне десяте торгове місце). У системі Укоопспілки також функціонують 265 виробничих підприємств, серед яких, - виробництво з вітчизняної сировини консервації, варення, солодких вод, соків, хлібобулочних виробів.