У Чернівцях налагодили підробку будь-яких документів

У Чернівцях засуджено двох чоловіків, які підробляли і продавали візи та інші документи.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, наприкінці жовтня набув чинності вирок Першотравневого районного суду м. Чернівці щодо двох чернівчан, які налагодили виробництво та продаж підроблених документів.

У серпні 2010 року в Чернівцях під час передачі замовнику двох підроблених паспортів співробітники СБУ спільно з міліцією затримали “на гарячому” молодого чоловіка, а згодом – його спільника, який обладнав для виготовлення фальшивих документів на орендованій квартирі підпільну лабораторію, оснащену сучасними технічними засобами для друкарської справи.

Встановлено, що злодії налагодили кримінальний бізнес з початку 2010 року. Один з них підшукував клієнтів, які мали проблеми з документами, але бажали в будь-який спосіб потрапити за кордон. Інший займався професійним виготовленням підробок та фальшуванням записів. Злочинці підробляли шенгенські візи, переклеювали фотокартки у чужі паспорти, коригували відмітки митних служб про дати переміщення через кордон, виготовляли фальшиві водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та пластикові ідентифікаційні картки деяких іноземних держав.

Правоохоронці вилучили у зловмисників 26 підроблених та фальшивих документів, понад 10 одиниць технічного обладнання, комп’ютерної та оргтехніки для виконання робіт, у тому числі з розміщенням елементів голографічного захисту.

Суд визнав обвинувачених винними у скоєні злочинів, передбачених ч.2 ст.332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.358 (підроблення документів, їх збут) Кримінального кодексу України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на 4 та 3 роки з іспитовим строком на 2 роки з конфіскацією оргтехніки, яка використовувалася як інструмент злочину.