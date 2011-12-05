Саламатін у Парижі підписав угоду про модернізацію Мі-24

2 грудня у Парижі керівники ДК «Укроборонпром» і акціонерної компанії «Сажем» (Франція) підписали додаткову угоду до контракту, укладеного у 2008 році за програмою модернізації бойових вертольотів Мі-24 для ЗСУ.

Про це повідомляється у прес-релізі ДК «Укроборонпром», переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, підписаний документ дозволяє відновити реалізацію програми і забезпечити модернізацію українських вертольотів до рівня найсучасніших бойових машин.

З української сторони документ підписав Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Дмитро САЛАМАТІН. Він високо оцінив досягнуті домовленості, які дозволять Україні «відчутно підвищити боєздатність і технічні можливості парку бойових вертольотів».

Для французької сторони було проведено презентацію технологічних і виробничих можливостей українського ОПК. «Запрошую французьких інвесторів до України. У нас створено всі умови для оперативного налагодження спільних виробництв у сфері високих технологій ОПК. Така діяльність дозволить нам створювати спільні проекти і виходити з ними на нові перспективні ринки», - наводить прес-служба слова Д.САЛАМАТІНА.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2008 року на той час міністр промислової політики України Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ повідомив, що українські і французькі підприємства оборонно-промислового комплексу спільно реалізовуватимуть проект модернізації бойового ударного вертольота Мі-24, який перебуває на озброєнні у Збройних силах України. Передбачалося, що модернізований варіант Мі-24 знайде попит як на внутрішньому українському ринку – для потреб Збройних сил, так і на зовнішньому, зокрема, для участі в операціях ООН.