У Києві проведуть гей-парад

З 16 по 19 травня 2012 року у Києві пройде міжнародний форум "Київ-Прайд 2012".

Таке рішення прийняв організаційний комітет прайду, до якого увійшли ЛГБТ-активісти з Києва, регіонів України, а також представник Білорусі.

Як сказано у повідомленні оргкомітету прайду, у рамках цього заходу планується провести ходу центром Києва представників ЛГБТ-спільноти (спільноти геїв, лесбіянок, бісексуалів і трансгендерів), правозахисників і всіх тих, хто виступає за рівність у суспільстві в незалежності від сексуальної орієнтації і проти дискримінації ЛГБТ.

Крім цього, в ці дні в Києві планується проведення форуму політиків і лідерів громадської думки з участю представників України та країн Євросоюзу, а також перегляд фільмів, пов`язаних з тематикою проведення аналогічних заходів в інших країнах світу, та інші культурні заходи.

"Метою цього заходу є показати суспільству, що геї, лесбіянки, бісексуали і транссексуали є такими ж людьми, як і всі, і вони повинні мати такі ж права, що й інші громадяни України. Ми виступаємо за рівність усіх громадян, незалежно від їх сексуальної орієнтації і проти дискримінації в українському суспільстві, так як це робиться у всіх європейських країнах, адже Україна - це частина великої Європи", - сказав член оргкомітету форуму Тарас Карасійчук.

На його думку, цей прайд має допомогти геям і представникам ЛГБТ-спільноти країни в цілому подолати той страх і психологічні проблеми, які виникають у них після усвідомлення своєї сексуальної орієнтації, допомогти їм усвідомити, що вони не одні, а суспільству - подолати стереотипии щодо цих людей.

"До останнього моменту Україна залишалася однією з останніх країн в Європі, де не було прайд-руху. Це було дуже дивно, враховуючи, що Україна - найвільніша країна в СНД. Створення та проведення київського прайду значно зміцнює позиції публічного правозахисного ЛГБТ-руху в Східній Європі, досить гомофобному регіоні, де люди мало обізнані про реальне життя гомосексуалів", - сказав лідер громадської організації "ГейБеларусь" Сяргєй Андросєнка.

Українська правда