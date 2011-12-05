Українські феросплавники просять допомоги у міжнародних профспілок

Працівники українських феросплавних підприємств звернулися до Міжнародної і Європейської конфедерації профспілок (МКП і ЄКП) з проханням про захист прав українських робітників.

Про це йдеться у відкритому листі громадської організації «Міжрегіональний робітничий рух» (МРР), що представляє інтереси працівників ряду українських феросплавних підприємств, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Звернутися до вас змушує ситуація, що склалася на Запорізькому заводі феросплавів (ЗЗФ), працівники якого є членами української громадської організації «Міжрегіональний робітничий рух». На підприємстві через формальний підхід до тарифоутворення з боку українських регуляторних органів, відбувається масове скорочення робітників. Через формальні причини ЗЗФ було переведено на 2-й клас споживання електроенергії. Це призвело до підвищення витрат на електроенергію на 40%. При цьому українські феросплавні підприємства платять за електроенергію в 2-2,5 більше, ніж їх зарубіжні конкуренти. Через це, українську продукцію з вітчизняного ринку витісняють феросплави іноземного виробництва. У результаті вимушеному звільненню піддалися 1400 співробітників підприємства, що становить 39,5% від числа працівників ЗЗФ. Середня заробітна плата працівників була вимушено зменшена на 20%», - наголошується у відкритому листі.

Автори листа звертають увагу авторитетних міжнародних профспілкових організацій на той факт, що працівники ЗЗФ, за підтримки профспілки підприємства, неодноразово зверталися до органів влади з проханням врегулювати питання вартості електроенергії для підприємства, але відповіді не одержали. Зокрема, представники профільних відомств не відреагували на економічно обгрунтовану пропозицію ввести спеціальний тариф на електроенергію для підприємств, які через технологічні причини споживають великі обсяги електроенергії (витрати на електроенергію становлять близько 45% в собівартості виробництва феросплавів).

«Без активної участі авторитетних міжнародних профспілкових організацій в Україні неможливо вирішувати життєво важливі проблеми робітників-членів профспілок. У зв`язку з цим звертаємося до вас з проханням втрутитися в ситуацію, сприяти припиненню порушення прав робітників-членів профспілки ЗЗФ, спільно з нами протидіяти подальшому погіршенню становища працівників ЗЗФ» - говориться в листі, направленому до Міжнародної та Європейської конфедерації профспілок.

З повним текстом листа можна ознайомитися тут