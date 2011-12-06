У Харкові одразу шість міліціонерів погоріли на здирництві

У Харкові за підозрою у здирництві затримано шістьох міліціонерів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 5 працівників полку патрульної служби ХМУ ГУМВС України в Харківській області та оперативний черговий одного з райвідділів Харкова були затриманні 5 грудня працівниками Управління внутрішньої безпеки обласної міліції спільно з працівниками Управління боротьби з організованою злочинністю.

Правоохоронці вимагали від жителя іншого регіону незаконну грошову винагороду в сумі 30 тис. грн. за непритягнення його сина до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотичних засобів. Речові докази вилучені.

Зібрані матеріали передані до прокуратури Харківської області.

Головне управління МВС України в Харківській області звернулося до всіх громадян з проханням повідомляти про будь-які факти правопорушень з боку працівників міліції за телефоном довіри начальника Головного управління 7059-333. За кожним таким повідомленням проводитиметься ретельна перевірка та буде забезпечено оперативне реагування, повідомили у ВЗГ.