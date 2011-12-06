У Львові хочуть запровадити комендантську годину для підлітків

Львівське міське управління ГУ МВС України у Львівській області пропонує розглянути питання перебування дітей на вулиці у вечірній та нічний час і обмежити перебування дітей віком до 14 років у громадських місцях (дискотеки, бари, кафе), а також на вулицях у вечірній час без супроводу дорослих після 22.00 год, а неповнолітніх до 16-ти років – після 23.00 год.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Львівське міське управління ГУ МВС України у Львівській області провело анкетування, в якому взято участь 7 тис. дорослих мешканців, які мають дітей віком від 10 до 18 років. 89% респондентів підтримали обмеження перебування в громадських місцях та на вулицях неповнолітніх віком до 14 років без супроводу дорослих до 22.00 год. 80% опитаних вважають, що діти до 16 років не повинні гуляти без супроводу після 23.00 год», - розповів УНІАН начальник Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області Станіслав БРОНЕВИЦЬКИЙ.

За словами С.БРОНЕВИЦЬКОГО, аналогічні рішення вже прийняті у Хмельницькій і Житомирській областях, а також у Миколаєві.

«Як батько, я підтримую таку ініціативу. Якщо взяти до уваги статистику дитячої злочинності, яка зросла, то такі заходи посилять відповідальність батьків. Бо немає що робити дитині посеред міста о першій ночі. Діти в нас ходять по нічних клубах, а батьки спокійно сплять, а пізніше шукають винних, якщо щось стається. Звичайно, можуть бути винятки», - зазначив начальник відділу у справах дітей Львівської міської ради Ростислав ТИМКІВ.

«Перш за все, це безпека для дітей і збереження їхнього морального статусу. Діти повинні вчитися. Така пропозиція дуже позитивна, адже є різні випадки. Діти повинні перебувати у безпеці, а вулиця вночі не є безпечним місцем», - заявила в.о. начальника управління освіти Львівської міської ради Катерина ГОРОХОВСЬКА.

«Вулиця в нічний час – не місце для дітей. Тому я позитивно ставлюся до такої ініціативи. Діти взагалі в такий час вже повинні бути в ліжку. Крім цього, таке рішення зменшить дитячу злочинність», - вважає Ольга ГУДЛЕВСЬКА, голова батьківського комітету школи №4 міста Львова.

Відповідно до інформації Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області, із 144 злочинів, скоєних протягом 2011 року дітьми, пограбувань – 34, розбоїв – 1, крадіжок – 61, злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотиків – 15 (зберігання), збуту наркотичних засобів - 11, умисних тяжких та середньої важкості тілесних ушкоджень – 5, хуліганств – 3, злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням транспортних засобів – 2, вимагань – 1, злочинів за іншими статтями ККУ – 13.

У 75 випадках діти стали жертвами злочинів. 9 дітей постраждали від тяжких та особливо тяжких злочинів. Як правило, злочини, учинені дітьми і проти них, вчиняються у вечірній та нічний час.