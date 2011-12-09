Чорнобильці під Кабміном відмовилися грітися в автомобілях

Чорнобильці, які голодують в столичному парку під Кабінетом Міністрів, відмовилися грітися в автомобілях депутатів та активістів.

Про це повідомляє прес-служба "Коаліції учасників Помаранчевої революції".

Раніше політик Олександра Кужель на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що у мітингуючих в Маріїнському парку чорнобильців "забрали всі теплі речі і ковдри".

Вона закликала "під'їхати до голодуючих чорнобильцям і гріти людей в машинах".

На її заклик відгукнулися депутати Микола Катеринчук і Кирило Куликов.

"Трохи погрівшись в машинах, чорнобильці порадилися і вирішили відмовитися від цього. Пояснили своє рішення тим, що їх можуть звинуватити у таємному харчуванні", - розповіли в КУПР.

"Ліквідатори подякували тим, хто запропонував їм таку можливість і повернулися до парку, кутаються в ковдри і сидять на купах зібраного двірниками листя. Ковдри, чай і накидки від дощу з вдячністю приймають", - зазначили в прес-службі.

Як відомо, чернобильці голодують під Кабміном з 30 листопада.

Українська правда