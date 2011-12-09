Валютні резерви скоротилися ще на 5%

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в листопаді 2011 року скоротилися на 5%, або на 1,75 млрд. дол., – до 32,4 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (на 1 січня було 34,576 млрд. дол.) золотовалютні резерви зменшилися на 6,3%, або на 2,17 млрд. дол.

Також повідомляється, що на 1 грудня п.р. у структурі резервів 30,85 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 18,1 млн. дол., золото – 1,54 млрд. дол.

Нагадаємо, що, за словами першого заступника голови правління НБУ Юрія КОЛОБОВА, однією з основних причин зниження обсягу золотовалютних резервів стали інтервенції Нацбанку з метою задоволення попиту населення на валюту.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.