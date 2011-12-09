Медіа-профспілка вважає протиправною вимогу міліції

Медіа-профспілка вважає вимогу МВС розкрити інформацію про власників одного із засобів масової інформації протиправною і розцінює це як запровадження цензури.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки з приводу звернення МВС до ТОВ «Дрім Лайн Холдінг», на сервері якого розміщене видання LB.ua, з вимогою розкрити інформацію про власників сайту.

Медіа-профспілка звертається до МВС з вимогою зупинити протиправні дії щодо інтернет-видання LB.ua та публічно пояснити свою позицію.

“МВС посилалося на скаргу громадянина КЛІМОВА В.М. на нецензурну лексику на сайті. Медіа-профспілка вважає дії МВС протиправними та розцінює як запровадження цензури в інтернеті. Випадок з LB.ua може бути початком тотального контролю ЗМІ в інтернеті», - йдеться у заяві профспілки.

Медіаюрист Людмила ОПРИШКО пояснила, що МВС перевищило свої повноваження у цьому випадку: «Наявність нецензурних висловів не може бути приводом для кримінальної справи». А проводити перевірку, шукати власників сайту МВС може лише у рамках кримінальної справи.