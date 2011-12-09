У Києві під Новий рік відкриють нову станцію метро

У Києві 27 грудня відкриють станцію метро “Виставковий центр”.

Як повідомляє ТСН, при будівництві станції використовували новаторські рішення, завдяки яким її спроектували і побудували протягом одного року. При початковій вартості в 906 млн.грн на її будівництві вдалося заощадити понад 100 млн. грн.

Вперше в історії побудови столичної підземки місце для розвороту потягів - "камеру з`їздів" метробудівці розташували не за станцією, а перед нею. Поїзди висаджуватимуть пасажирів на кінцевій, будуть давати задній хід, в`їжджати в камеру для розвороту, а звідти рухатися в протилежну сторону для посадки пасажирів.

У той же час від станції метро "Васильківська" до "Виставкового центру" проклали євроколію, яка значно знизить рівень вібрації і шуму поїздів.

"Станція "Васильківська" є досить скромною і функціональною, а ось "Виставковий центр" буде величною, мені вона нагадує колонний зал палацу - простора, з розкішними люстрами", - зазначив генеральний директор ВАТ "Київметробуд" Володимир ПЕТРЕНКО.