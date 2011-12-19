Автодорогу «варшавку» відкрили на всій протяжності

Державна служба автомобільних доріг України ("Укравтодор") відкрила рух на відремонтованій автомобільній дорозі загального користування М-07 Київ – Ковель — Ягодин протяжністю 486,8 км.

Як йдеться в переданому агентству УНІАН повідомленні Міністерства інфраструктури, дорога є найкоротшим напрямом транспортного сполучення між Києвом і Варшавою.

У 2011 році було відремонтовано 248,4 км дороги М-07.

Як зазначається в повідомленні, дорога М-07 була побудована в 70-х роках і майже на всій своїй довжині мала цементно-бетонне покриття, яке до ремонту не відповідало сучасним вимогам щодо рівності та міцності. Тому автоаматори і перевізники були вимушені користуватися дорогою Київ-Чоп, що призводило до її перевантаження.

Довідка УНІАН. «Укравтодор» в 2011 році планував відкрити 1500 км доріг загального користування, проте вже на середину грудня 2011 року було відкрито 1700 км нових і відремонтованих доріг.

У 2012 році "Укравтодор" планує відкрити рух на 2000 км автодоріг.

За даними відомства, в 2009 році рух було відкрито на 92 км доріг, а в 2010 р. - на 973 км.