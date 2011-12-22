Даїшників одягнуть у шкіряні куртки за 600 доларів кожна

Інспекторам ДАІ зі спецпідрозділу ДПС особливого призначення (колишня "Кобра") закупили одягу майже на мільйон гривень, серед обновок – шкіряні куртки по 4600 гривень (приблизно 570 доларів).

Про це повідомляє "Вісник держзакупівель", пише "Сегодня".Всього придбано 129 шкірянок на загальну суму майже 600 тисяч гривень.

"Куртка якісна і зручна в тому сенсі, що її краї, на відміну від інших курток, не закривають пістолет. Це важливо, щоб можна його було швидко дістати з кобури. Плюс до цього у неї пристойний зовнішній вигляд. Ми ж супроводжуємо іноземні делегації та вищих посадових осіб держави, включаючи президента", - розповіли у самому підрозділі.

Директор Миколаївської швейної фірми-виробника Людмила Штанько повідомила, що її підприємство виграло тендер у двох конкурентів.

Ціну в 4600 гривень вона вважає нормальною, оскільки куртка пошита зі шкіри великої рогатої худоби. Втім, як з`ясували журналісти, у столичних магазинах схожі куртки коштують на 500 гривень дешевше.

"Раніше ми шили такі куртки для всієї міліції тисячами, а зараз дуже маленькі замовлення", - резюмувала Штанько.