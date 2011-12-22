Світовий банк покращив прогноз інфляції в Україні в 2011 році з 11,4% до 5,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в матеріалах, розданих сьогодні на прес-конференції в Києві.

За прогнозами Світового банку, інфляція в Україні в 2012 році очікується на рівні 9,4%, в 2013 – 7,4%, в 2014 – 7,1%.

Також за прогнозами СБ сукупний зовнішній борг України за підсумками 2011 року становитиме 76,7% ВВП, у 2012 році – 78,1% ВВП, при цьому державний і гарантований державою борг – 40,8% і 42,4%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у червні погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2011 року до 11,4% (грудневий прогноз — 10,7%), 10% - у 2012 році і 7,4% - у 2013 році.

У Державному бюджеті України на 2011 рік передбачена інфляції на рівні 8,9% (грудень проти грудня попереднього року).

При цьому 21 грудня ц.р. під час засідання Кабінету міністрів України прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що рівень інфляції за підсумками 2011 року не перевищить 5%.