На Волині син убив батька

Трагедія сталася в селі Старі Кошари на Волині. Про це ЗІКу повідомили у СЗГ УМВС в області.

За інформацією прес-служби МВС, у власній оселі знайшли мертвим 52-річного безробітного Івана.

Як встановили правоохоронці, ввечері опісля спільного чаркування між загиблим та його 28-річним сином Михайлом виникла сварка.

У підсумку чоловік убив власного батька ножем. Міліція затримала підозрюваного.

Проти нього порушили кримінальну справу, – підтвердили у СЗГ УМВС Волині.