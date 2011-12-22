На Волині син убив батька
16:00, 22 грудня 2011Суспільство
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Чоловіку було 52 роки
Трагедія сталася в селі Старі Кошари на Волині. Про це ЗІКу повідомили у СЗГ УМВС в області.
За інформацією прес-служби МВС, у власній оселі знайшли мертвим 52-річного безробітного Івана.
Як встановили правоохоронці, ввечері опісля спільного чаркування між загиблим та його 28-річним сином Михайлом виникла сварка.
У підсумку чоловік убив власного батька ножем. Міліція затримала підозрюваного.
Проти нього порушили кримінальну справу, – підтвердили у СЗГ УМВС Волині.
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