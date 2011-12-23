В УНІАН сьогодні - смакові сюрпризи з Каталонії і Азербайджану

Сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться чергове засідання Клубу мандрівників “УНІАН - Тут і там”.

Засідання буде останнім у цьому році, розповів головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, тож було вирішено зробити його свого роду підсумковим, у форматі експрес-розповідей – “Калейдоскоп-2011”.

Постійні члени клубу поділяться своїми враженнями про найцікавіші мандрівки упродовж цього року та презентують кулінарні рецепти з цих поїздок. Наприклад, Ігор ПОЛУЕКТОВ обіцяє мандрівку до Барселони з практичними порадами, як краще організувати поїздку з Києва та “смаковими” сюрпризами від каталонської кухні. Олександр ЧЕБАН, повернувшись з Азербайджану, презентує серію фотознімків та чайні рецепти у порівнянні із шрі-ланкійськими чайними досягненнями. Продовжать ці розповіді “римські” та “словацько-польські” мотиви від інших членів клубу з рецептами коктейлів, національних страв.

“Формат “розповідаю та пригощаю” - експериментальний для нашого клубу, це свого роду синтез передачі про мандри та кулінарного шоу, - зазначив керівник Інтернет-проекту “Тут і там” Володимир ЗМАЖЕНКО. – Але напередодні Нового року, переконані, такий експеримент буде доречним”.

Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зала агентства УНІАН. Початок о 18.00. Вхід вільний.

*** Засновниками Клубу мандрівників “УНІАН - Тут і там” виступили УНІАН та туристичний сайт “Тут і там”. Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН О.ХАРЧЕНКА, полягає в тому, щоб «дати можливість тим, хто здійснив цікаву мандрівку по Україні (Тут), або за кордоном (Там), розповісти про неї у невимушеній, камерній обстановці таким же колегам-мандрівникам. По суті, це дорожні нотатки, які завдяки сучасним технічним можливостям можна перетворити на яскраве авторське шоу».