У Харкові «замінували» університет

Через повідомлення про замінування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету евакуйовано студентів і працівників закладу.

Про це повідомив УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України у Харківській області Ігор ЛУПАНДІН.

За його словами, невідомий також повідомив про те, що в одному із приміщень Харківського національного автомобільно-дорожнього університету розлито ртуть.

І.ЛУПАНДІН зазначив, що одразу до головного корпусу ХНАДУ, який розташовано на вулиці Петровського, виїхав один автомобіль хімічного захисту та один пожежний автомобіль. Про дзвінок повідомлено до Управління СБУ та міліції.

За словами І.ЛУПАНДІНА, з приміщення вишу було евакуйовано кількасот осіб. Тривають пошуки вибухівки і ртуті. Наразі небезпечних речовин не виявлено.

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області повідомили, що дзвінок про замінування надійшов до диспетчерської служби «01» із телефонного автомата близько 13.00. «Імовірно, дзвонив студент», - зауважили у ВЗГ.