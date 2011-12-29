Міліція роззброює Донецьку область

У Донецькій області міліція за тиждень вилучила у населення понад 20 одиниць вогнепальної зброї.

Про це УНІАН учора повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що спочатку грудня протягом тижня на території Донецької області проходила державна оперативно-профілактична операції «Зброя і вибухівка». За час проведення зазначеного відпрацювання співробітниками міліції задокументовано 36 фактів незаконного обороту вогнепальної зброї та вибухівки, вилучено понад 20 одиниць вогнепальної зброї.

У період операції було порушено 14 кримінальних справ за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України («Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача або збут вогнепальної зброї (окрім гладкоствольної мисливської), бойових запасів вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу»).

Добровільно за тиждень було здано 10 одиниць вогнепальної зброї.