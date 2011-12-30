Депутати залишаться без паперових законів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (№ 4162–VI).

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада ухвалила даний закон, яким передбачено, що зареєстровані у парламенті законопроекти, крім тих, що розглядаються Верховною Радою за спеціальними процедурами, надаються народному депутату шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради інформаційного листа про реєстрацію законопроектів.

Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), але не раніше дня його розміщення у базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.

Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту ВР. Висновки комітетів до зареєстрованих законопроектів, законопроекти, підготовлені до другого та наступних читань, і супровідні документи до них надаються народним депутатам в паперовому вигляді, а також в електронному – шляхом введення відповідної інформації до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту ВР.

Відповідно до закону, питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається Верховною Радою впродовж 30 днів після ухвалення висновку головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії, але не раніше, ніж через два дні після надання народним депутатам висновку головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), висновків інших комітетів.