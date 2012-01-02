У Польщі затримали московського прокурора

У Польщі затримано колишнього заступника прокурора Московської області Олександра ІГНАТЕНКА, який підозрюється в отриманні великого хабара за сприяння підпільним ігровим салонам.

Як повідомляє Лента.ру, штурмова група Агентства внутрішньої безпеки затримала О.ІГНАТЕНКА на польському гірському курорті Закопане. Туди він приїхав два дні тому і зустрівся з дружиною і дитиною.

За інформацією польської радіостанції RMF FM, на виїзді з міста машину, в якій знаходився О. ІГНАТЕНКО, зупинили співробітники польських правоохоронних органів. О.ІГНАТЕНКО, який користувався литовським паспортом, опору не чинив. Радіостанція припускає, що екс-заступник прокурора буде переправлений до Варшави, звідки незабаром депортований до Росії, де він проходить обвинувачуваним у так званій "гральній справі".

Слідчий комітет РФ оголосив О.ІГНАТЕНКА у розшук ще в липні 2011 року.

У листопаді 2011 року Інтерпол заявив, що отримав документи на розшук О.ІГНАТЕНКА. У тому ж місяці оголошення у розшук прокурора схвалила Генпрокуратура РФ.

О.ІГНАТЕНКО є одним з головних фігурантів "гральної справи". Вона була порушена у лютому 2011 року стосовно бізнесмена Івана НАЗАРОВА. Його підозрюють у створенні мережі підпільних казино у Підмосков'ї під контролем обласної прокуратури й міліції.

У квітні 2011 року О.ІГНАТЕНКО був звільнений. За версією слідства, саме він одержав за сприяння нелегальним казино 47 млн. рублів. Після порушення кримінальної справи О.ІГНАТЕНКО виїхав за кордон. Ще кілька прокурорів були заарештовані.