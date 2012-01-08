Поліцейський собака порушив Конституцію США
03:24, 08 січня 2012Суспільство
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Правова колізія
ВерховнийсудСШАпогодивсяпереглянути питанняпро те, чи євикористаннясобак, які шукаютьнаркотикибіляприватнихволодінь, порушеннямКонституціїкраїни,повідомляєБі-бі-сі.
ПоліціяФлоридираніше отрималаордернаобшук будинку,біля вхідних дверейякогособакавідчувзапахмарихуани.
Всерединіжитла буливиявленідесяткинелегальновирощенихрослин.
Суддяоднаквідхиливпозову цій справіпіслятого, як обвинуваченийзаявив,що використаннясобакиприрівнюєтьсядо неконституційноговторгненняурядувйого житлі.
Поліціядев'ятнадцятиамериканськихштатіввиступаєза переглядВерховнимсудомвикористанняпошукових собакбіляприватнихволодінь.
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