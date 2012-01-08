Поліцейський собака порушив Конституцію США

03:24, 08 січня 2012
Суспільство
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Правова колізія

ВерховнийсудСШАпогодивсяпереглянути питанняпро те, чи євикористаннясобак, які шукаютьнаркотикибіляприватнихволодінь, порушеннямКонституціїкраїни,повідомляєБі-бі-сі.

ПоліціяФлоридираніше отрималаордернаобшук будинку,біля вхідних дверейякогособакавідчувзапахмарихуани.

Всерединіжитла буливиявленідесяткинелегальновирощенихрослин.

Суддяоднаквідхиливпозову цій справіпіслятого, як обвинуваченийзаявив,що використаннясобакиприрівнюєтьсядо неконституційноговторгненняурядувйого житлі.

Поліціядев'ятнадцятиамериканськихштатіввиступаєза переглядВерховнимсудомвикористанняпошукових собакбіляприватнихволодінь.

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