Поліцейський собака порушив Конституцію США

Правова колізія

ВерховнийсудСШАпогодивсяпереглянути питанняпро те, чи євикористаннясобак, які шукаютьнаркотикибіляприватнихволодінь, порушеннямКонституціїкраїни,повідомляєБі-бі-сі.



ПоліціяФлоридираніше отрималаордернаобшук будинку,біля вхідних дверейякогособакавідчувзапахмарихуани.



Всерединіжитла буливиявленідесяткинелегальновирощенихрослин.



Суддяоднаквідхиливпозову цій справіпіслятого, як обвинуваченийзаявив,що використаннясобакиприрівнюєтьсядо неконституційноговторгненняурядувйого житлі.



Поліціядев'ятнадцятиамериканськихштатіввиступаєза переглядВерховнимсудомвикористанняпошукових собакбіляприватнихволодінь.

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