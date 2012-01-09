Медики назвали продукти, які «заганяють» у депресію

Медики дійшли висновку, що депресію у людини викликають не шкідливі для здоров'я продукти (фаст-фуд, чіпси тощо), а, навпаки, досить натуральні.

На думку фахівців саме вони надають найбільш згубну дію і пригнічують нервову систему. Медики радять тим, кого переслідують депресивні настрої, переглянути свій раціон і виключити з повсякденного меню каву, солодощі і червоне м'ясо. На їх думку, саме з кави у більшості починається день. Надмірне її вживання породжує залежність від кофеїну і, кава перетворюється на допінг.

Неможливість отримати "дозу бадьорості" призводить до втоми і фізичної розбитості, констатують медики. За їх словами, у ласунів, наприклад, організм виробляє багато інсуліну, щоб переробити весь цукор, що надійшов в організм. Тому, на думку медиків, солодке також викликає залежність, змушуючи виправляти настрій новою порцією десерту. Депресивний настрій посилюється також зіпсованою від солодкого фігурою, додають лікарі.

За їх словами, не менш підступне і червоне м'ясо. Тваринна білкова їжа повільно перетравлюється шлунком, і в процесі розкладання накопичуються токсини, які негативно позначаються на нервовій системі.

ТСН