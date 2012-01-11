Закон про внутрішню торгівлю може з'явитися за 2-3 місяці

Законопроект про внутрішню торгівлю може бути ухвалено в першому кварталі 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Максим КУНЧЕНКО.

«Доопрацювання, подача, ухвалення в першому читанні, другому, доопрацювання між першим і другим, я думаю, що в першому кварталі ми зможемо ухвалити спільний законопроект», - сказав він.

Водночас, на думку директора департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі Ігоря ГОРБАЛЮКА, цей законопроект може стати платформою для розробки профільного законопроекту, що регулює діяльність інтернет-магазинів: «Моя особиста думка... інтернет-торгівля, як сегмент, що має наймогутнішу тенденцію до розвитку, вимагає окремого законодавчого акту. Цей законодавчий акт (законопроект про внутрішню торгівлю — УНІАН) в статтях про дистанційну торгівлю створює прецедент, він створює законодавчу платформу, на базі якої вже може бути розвинений окремий законодавчий акт».

Він також не виключає, що з ухваленням законопроекту про внутрішню торгівлю, можуть зникнути інтернет-магазини.

Як повідомляв УНІАН, в Українській торговій асоціації вважають, що ухвалення законопроекту «Про внутрішню торгівлю» в запропонованій урядом редакції може призвести до втрати робочих місць у сфері роздрібної торгівлі.

Крім того, на думку експертів, ухвалення документа призведе до підвищення вартості товарів, що реалізуються через інтернет-магазини.

Нагадаємо, що 12 жовтня Кабінет міністрів схвалив проект Закону «Про внутрішню торгівлю» для передачі його на розгляд Верховною Радою.

Законопроект про внутрішню торгівлю №9443 зареєстровано в парламенті 10 листопада 2011 року.