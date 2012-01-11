СЕС: ситуація зі сказом ускладнюється

У Запорізькій області різко збільшилася кількість фактів захворювання на сказ.

Інформацію, що підтверджує цей факт, а також факт дефіциту в регіоні вакцини проти сказу, розмістила Запорізька обласна санепідемстанція на офіційному сайті відомства.

«Впродовж жовтня-грудня 2011 року в Запорізькій області різко погіршилася епізоотична ситуація із захворюваністю на сказ: за даний період на сказ захворіли 25 тварин, тоді як за попередні 9 місяців кількість хворих склала 43», - йдеться в повідомленні облСЕС.

При цьому, за даними санепідемстанції, зросла також кількість людей, що постраждали від укусів скажених тварин, - «призначення на щеплення отримали понад 1 200 чоловік».

Згідно з інформацією облСЕС, ситуація зі сказом ускладнюється недостатністю вакцин проти даного захворювання.

«У зв'язку з тим, що Міністерство охорони здоров'я України заявку обласної санепідемстанції на дану вакцину виконало тільки на 53,5%, з вересня медустанови регіону змушені були купувати її на власні кошти. Цим зумовлені певні труднощі в наданні медичної допомоги особам, які постраждали від укусів тварин», - визнають у Запорізькій облСЕС.