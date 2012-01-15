Завтра мороз із невеликим снігом

Завтра, 16 січня, в Україні хмарно з проясненнями, часом невеликий, в Карпатах та в Криму помірний сніг.Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, в східній частині - східний, 5-10м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 6-11° морозу; на півдні Криму вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві та Київській області завтра часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 4-9°, вдень 0-5° морозу; у Києві - вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.