У Херсоні пенсіонер «купив» баночку меду за 10 тисяч гривень

У Херсоні шахрай пограбував пенсіонера на 10 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв`язків Управління МВС у Херсонській області, злочин було скоєно 10 січня в Дніпровському районі Херсона.

Потерпілий, якому 86 років, повідомив, що до нього додому прийшов невідомий чоловік і запропонував купити мед. Пенсіонер погодився, виніс із кімнати гроші, загорнуті в хусточку, і розрахувався з продавцем. Проте гість, побачивши велику суму в руках пенсіонера, попросив віддати йому порожню банку замість тієї, в якій був мед. Потерпілий поклав гроші на полицю, а сам пішов на кухню за банкою. Коли повернувся, ні чоловіка, ні грошей, вже не було.

За словами потерпілого, в хустці у нього було загорнуто більш як 10 тис. грн.

На пошуки зловмисника орієнтований особовий склад райвідділу міліції. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.185 Кримінального кодексу України “Крадіжка”.