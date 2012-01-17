Як підвищити якість товарів у супермаркетах

У 2012 році Головне управління з питань захисту прав споживачів столиці буде частіше перевіряти супермаркети Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив начальник відповідного управління Костянтин СОЛЯНИК.

«Цього року до плану перевірок ми включили більше супермаркетів, особливо тих, які мають відділи кулінарії. Це будуть спільні перевірки разом з відділом з контролю за якістю продуктів харчування та відділом з контролю за непродовольчої групою товарів. Перевіряти будемо комплексно, дуже ретельно і досконально», - запевнив К.СОЛЯНИК.

За звітною інформацією, упродовж грудня 2011 року фахівцями Головного управління перевірено 196 суб’єктів господарювання, у 70 з яких (36% від загальної кількості перевірених) виявлено 241 порушення. Найбільш поширеними порушеннями є відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар – 39 випадків, а також реалізація продукції (товарів, робіт та послуг) без супровідних документів – 41 порушення.

Крім того, виявлено факти реалізації продукції, термін придатності якої вичерпано; виробництво та продаж неякісної продукції, яка не відповідає вимогам нормативних документів; порушення обумовлених строків виконання замовлень та/або умов договору, реалізація продукції без видачі розрахункового документу та інші порушення.

З метою забезпечення належної якості продукції (товарів, робіт та послуг) протягом грудня 2011 р. фахівцями Головного управління проінспектовано товарів (робіт, послуг) на суму 624,49 тис. грн. У результаті інспектування призупинено та припинено реалізацію товарів на суму 202,32 тис. грн. (32% від перевіреної кількості).

За результатами перевірок видано 70 приписів щодо припинення порушень та 4 приписи щодо припинення реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), складено 65 протоколів про адміністративні правопорушення (очікувана сума штрафів 11,05 тис. грн.).

За грудень 2011 року за результатами роботи з розгляду заяв та скарг, 31 споживачу було відшкодовано за неякісні товари та послуги матеріальних збитків на суму 38,7 тис. грн.