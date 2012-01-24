Росіяни повідомили Київ, який саме сир їх не влаштовує

У російській Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) стверджують, що 14 видів сирів шести українських виробників не відповідають технічному регламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, при вибірковому дослідженні зразків сирів українського виробництва, які перебувають в обігу, на відповідність «Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08, ГОСТ Р «Масло і паста масляна з коров'ячого молока» встановлено, що усі 14 зразків сирів мають у своєму складі рослинні жири, інформація про наявність яких не зазначена на етикетці.

У відомстві підкреслюють, що це вводить в оману споживача продукції і є порушенням ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію».

Проведені дослідження виявили невідповідність таких сирів встановленим нормам: сир «Родріго» - виробник ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл), сир «Мармуровий» - виробник ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл. м. Мена), сир «Російський» класичний, сир «Голландський» брусковий, сир «Костромський» - виробник ПАТ «Баштанський сирзавод» (Миколаївська обл.), сир «Король Артур» зі смаком пряженого молока - виробник ПП «Рось» Філія «Роменського молочного комбінату» (Сумська обл.), сир «Мисливський» брусковий з паприкою, перцем, петрушкою і часником, сир «Російський» класичний - виробник ПАТ «Бель Шостка Украна» (Сумська обл.), сир «Сметанковий» - виробник ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл. м. Мена), сир «Вершковий» виробник ТОВ «Лозівський молочний завод» (Харківська обл.), сир «Монтегро» з ароматом горіха, сир «Сметанковий» - виробник ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), а також сир «Російський» класичний, виробник АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.).

«Таким чином, є ознаки порушення права споживачів на надання необхідної та достовірної інформації про товари, яка забезпечує можливість їх правильного вибору, закріплену пунктом 1 статті 10 Закону Російської Федерації від 7 лютого 1992 р. № 2300-1 «Про захист прав споживачів», – зазначили у Росспоживнагляді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 січня, сайт Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України повідомив, що міністр сільського господарства Росії Олена СКРИННИК не бачить проблем із українськими сирами.

"Я вважаю, що це питання і не стояло, тому що ми як реалізовували цю продукцію, так і продовжуємо її реалізовувати", - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, вона вже обговорила це питання з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ. "Ми дійшли спільної думки, що не бачимо в цьому питанні ніяких проблем", – зазначила вона.

8 січня 2012 року головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції.

Також Росспоживнагляд заявляв про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, яка поставляється до РФ з України останнім часом.

У свою чергу, голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК поінформував, що Держветфітослужба вже звернулася до російських колег із проханням надати офіційну інформацію стосовно перевірок сирної продукції, імпортованої з України.