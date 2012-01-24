Депутат перелічив, чиї відбитки пальців потрібні обов’язково

Народний депутат України Олег ТИЩЕНКО (фракція “БЮТ-Батьківщина”) вніс на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про ідентифікацію людини шляхом дактилоскопії» (№9732), яким пропонується ввести обов’язкову дактилоскопію для окремих категорій громадян.

У законопроекті, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради України, міститься визначення, що дактилоскопія – вивчення візерунків шкіри людини на окремих частинах тіла, що дозволяє встановити особливості та належність відбитків шкіри саме конкретної людини.

Передбачено, що дактилоскопія є обов’язковою для таких категорій осіб: іноземців, які звернулися за наданням притулку або статусу біженців в Україні; іноземців, які незаконно перетнули державний кордон та (або) незаконно перебувають на території України; осіб, які через стан здоров’я або за віком не в змозі повідомити особисті дані; осіб, для яких встановити зазначені дані іншим чином неможливо; осіб, які виявили бажання обіймати посади в органах державної влади та/або місцевого самоврядування; осіб, які підозрюються в скоєнні злочину, звинувачені за скоєння злочину або засуджені за скоєння злочину; бездомних громадян, безпритульних дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; осіб, підозрюваних в бродяжництві; підданих адміністративному арешту та інших осіб, якщо це прямо передбачено Законом.

Відповідно до законопроекту, дактилоскопія проводиться шляхом збирання відбитків усіх пальців рук, а якщо отримати інформацію про особливості візерунків пальців рук неможливо, проводиться дактилоскопія долонь рук, губ, ступень ніг або пальців ніг за вибором особи, щодо якої проводиться дактилоскопія.

Також законопроектом передбачено, що людина за власним бажанням може звернутися до уповноважених органів з проханням здійснити дактилоскопію.

Пропонується запровадити дактилоскопічні картки, в яких, окрім відомостей про відбитки візерунків шкіри людини на окремих частинах тіла, за можливості зазначається інформація про прізвище, ім’я й по батькові особи, її дату та місце народження. Дактилоскопічні картки вносяться в єдиний дактилоскопічний реєстр. Створення, функціонування, порядок внесення відомостей, своєчасна актуалізація та отримання з нього інформації встановлюється Кабінетом міністрів України.

Відповідно до законопроекту, дактилоскопічні дані людини вважаються конфіденційною інформацією, що охороняється законом.

Проектом також передбачено, що використання дактилоскопічної інформації здійснюється за умови збереження її конфіденційності для сторонніх осіб та у випадках, прямо передбачених законом, зокрема: ідентифікації людини, яка через стан свого здоров’я чи за віком не в змозі повідомити дані про свою особу; з метою розкриття, розслідування, попередження злочинів; підтвердження особи; розшуку людей, які зникли безвісти; дактилоскопічної перевірки та в інших випадках, передбачених законом.