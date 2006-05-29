У Мелітополі вибухом газу зруйновано будинок

У неділю о 17.12 у Мелітополі Запорізької області на четвертому поверсі п`ятиповерхового житлового будинку у квартирі вибухнув побутовий газ без послідуючого горіння, внаслідок чого постраждало 3 особи.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до міжрайонного лікувально-діагностичного центру хірургічного профілю міської лікарні №1. Зруйновано міжповерхові плити перекриття 3, 4, 5 поверхів, міжкімнатні перегородки у 15 квартирах, частково зруйновано дах над третім під`їздом та зовнішню стіну на 4-му і 5-му поверхах. З аварійного під`їзду відселено 32 мешканці (9 - до готелю, 23 - до родичів).

Причина вибуху встановлюється. До ліквідації наслідків вибуху було залучено від МНС 27 осіб та 5 одиниць техніки, аварійні бригади комунальних служб міста, співробітники МВС, СБУ та прокуратури.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Запорізькій області.