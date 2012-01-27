Приватне будівництво біля будинку Чехова в Ялті припинено

Будівництво приватного будинку в безпосередній близькості від пам'ятника національного значення - будинку-музею письменника Антона Чехова в Ялті припинено.

Про це повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Криму.

За даними відомства, задоволено протест прокуратури Ялти і скасовано рішення Ялтинської міської ради про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки біля будинку Чехова.

«Підставою для визнання рішення місцевої влади незаконним стала відсутність у "сусіда" будинку-музею дозволу Департаменту культурної спадщини, який необхідний при проведенні будівельних робіт в історичних ареалах населених пунктів», - зазначається у прес-релізі.

Чехов жив у «Білій дачі» в Ялті з 1899 по 1904 рік, і написав там п'єси «Три сестры» і «Вишневый сад», повість «В овраге», розповіді «Дама с собачкой», «На святках», «Невеста». Також письменник відредагував перше повне зібрання своїх творів.

За інформацією Рескому Криму з охорони культурної спадщини, держакт на право приватної власності на землю площею 0,10 га для обслуговування будинку і господарських споруд видано громадянці О.Кулинцовій на підставі рішення сесії Ялтинської міськради.

За даними громадськості, через будівництво за декілька метрів від музею на стінах будинку Чехова наприкінці 2011 року почали з'являтися тріщини.

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО у січні цього року направив звернення до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням втрутитися у ситуацію із зведенням будівлі біля дачі, де жив Чехов.